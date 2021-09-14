Школьники Свердловской области получили премии губернатора по 40 тысяч рублей

Школьники Свердловской области получили премии губернатора по 40 тысяч рублей
Школьники Свердловской области получили премии губернатора по 40 тысяч рублей
Сегодня, 12:21ОбществоФото: 1MI
Всего премии получили 324 учащихся школ Свердловской области, 37 из них победили на заключительном этапе общероссийской олимпиады.

Премии из рук заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова получили наиболее отличившиеся учащиеся школ региона, сообщает департамент информационной политики.

Фото:департамент информационной политики Свердловской области

Школьников оценивали по нескольким критериям: интеллектуальная, спортивная, социально значимая и творческая деятельность. Размер региональной премии составляет 40 тысяч рублей, финалисты общероссийской олимпиады получили от 70 до 100 тысяч.

Традиция чествовать лучших учащихся школ региона идет с 1997 года, за все время более тысячи школьников стали лауреатами губернаторской премии.

Напомним, в начале августа 2021 года екатеринбургские школьники завоевали золотые награды по химии на Международной олимпиаде в Японии.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьшкольникинаграждениеПавел КрековпремииОлимпиада
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы