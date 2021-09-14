В Богородске Нижегородской области приступили к устранению зловония

Жители Богородска Нижегородской области несколько лет страдают от зловонного запаха. По мнению горожан, его причиной является сброс в очистные сооружения отходов производства, при этом допустимые нормы превышены.

Кожевенный завод — ООО «Патриот» — намерен решить эту проблему: предприятие закупило биодобавку в очистные сооружения, чтобы нейтрализовать запах. Как рассказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, до 2023 года будут закончены работы по развитию централизованной системы водоотведения в Богородске и Богородском районе. Реконструкция обойдется в 1,2 млрд рублей, пишет newsnn.ru. Подрядчик уже приступил к работам, однако проблема неприятного запаха все еще стоит остро. В связи с этим руководство «Патриота» приняло решение о закупке 265 литров ускорителя биопроцессов «Биус». Данное вещество борется с неприятными запахами, оно было добавлено в систему очистных сооружений Богородска 6 сентября. Средства должно хватить на три недели. В случае положительного результата будет создана стационарная установка по добавлению «Биуса» на постоянной основе. По словам Алексея Булыгина, главы компании-поставщика, запах уменьшился, что говорит о том, что эксперимент уже имеет положительный результат. Сообщается, что средство сможет изменить свойства активного ила в водоканализационном хозяйстве. В настоящее время деятельность бактерий подавлена из-за большого количества промышленных стоков. После образцы воды будут переданы для исследования. Отмечается, что проблему зловония «Биус» полностью не решит. В ООО «Патриот» пояснили, что необходима конечная модернизация очистных сооружений всех кожевенных заводов и очистных городских сооружений. Правительство региона и глава Богородского муниципального округа взяли ситуацию на личный контроль.

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