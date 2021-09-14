За убийство 17-летней давности задержан мужчина в Свердловской области

Раскрыто разбойное нападение на предпринимателя из Свердловской области, совершенное группой лиц в апреле 2004 года, сообщает СКР по Свердловской области.
Установленные подельники обвиняются в совершении разбоя, при котором они убили потерпевшего, краже и угоне автомобиля жертвы. 41-летние подозреваемые напали в Михайловске на местного бизнесмена с ножами, причинив ему смертельные ранения. Из дома потерпевшего они похитили 37 тысяч рублей, а из автомобиля панель от автомагнитолы стоимостью 3 тысячи.
По горячим следам тогда раскрыть преступление не удалось. Однако на месте были собраны образцы ДНК, которые помогли в дальнейшем установить убийц — один из преступников находился в одной из исправительных колоний региона.
Оба нападавших были установлены и изобличены в результате совместной работы сыщиков уголовного розыска и наших партнёров из регионального Следственного комитета,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, жительница Нижнего Тагила на 7 лет отправилась в колонию общего режима за убийство кочергой своего супруга, которое она совершила в День влюбленных в феврале 2021 года.