За утонувший в луже автомобиль екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков свыше 60 тысяч

За утонувший в луже автомобиль екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков свыше 60 тысяч
За утонувший в луже автомобиль екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков свыше 60 тысяч
Сегодня, 19:33ОбществоФото: 1MI
Через суд житель Екатеринбурга добился того, что МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» будет обязано выплатить ему свыше 60 тысяч за иномарку, которая потонула в луже. Происшествие случилось в 2020 году на улице Блюхера.

В августе минувшего года в уральской столице шел сильный дождь, из-за которого на дороге появилась большая лужа. Уралец увидел, как другие автомобили беспрепятственно преодолевают поток воды, поэтому принял решение не перестраивать маршрут. Однако машина заглохла в луже, сообщает пресс-служба областного суда.

В результате происшествия Hyundai Solaris получила повреждения, на устранения которых пришлось потратить 49,1 тысячи рублей. Также мужчина воспользовался услугами специалиста и эвакуатора, он помыл машину и докупил автозапчасти. Таким образом, сумма убытков насчитывала 66,7 тысячи.

Как было установлено в ГИБДД, на проблемном участке дороги не функционировала ливневая канализация. Уралец принял решение подать судебный иск на коммунальную компанию. Октябрьский районный суд вынес решение, что мужчина сам виноват в том, что заехал в лужу. Однако он также частично удовлетворил поданный иск и утвердил, что компания должна вернуть мужчине 60 тысяч рублей. Представители учреждения приняли попытку обжаловать решение, однако у них не получилось.

Напомним, в марте 2021 года екатеринбурженке удалось отсудить у коммунальной службы 97 тысяч рублей за утопленный в луже Volkswagen Polo.

Сюжеты:
Екатеринбург
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