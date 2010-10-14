2 миллиарда потрачено на ремонт многоквартирных домов в Тагиле

Напомним, финансирует ремонты Фонд содействия реформированию ЖКХ. За время реализации программы участие в ней приняли 582 нижнетагильских дома, в которых заменены 202 лифта, отремонтированы 362 крыши, произведены комплексные работы по замене внутридомовых инженерных систем, отделке и утеплению фасадов, установке приборов учёта. Сегодня ещё в семистах домах дожидаются удовлетворения заявки на капремонт, однако продолжится ли федеральное финансирование программы в следующем году - пока неизвестно, сообщила глава города Валентина Исаева.