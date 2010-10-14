2 миллиарда потрачено на ремонт многоквартирных домов в Тагиле
14 октября 2010, 17:25ОбществоАнка
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2 миллиарда 96 миллионов рублей израсходовано на ремонт многоквартирных домов в Нижнем Тагиле за три года.
Напомним, финансирует ремонты Фонд содействия реформированию ЖКХ. За время реализации программы участие в ней приняли 582 нижнетагильских дома, в которых заменены 202 лифта, отремонтированы 362 крыши, произведены комплексные работы по замене внутридомовых инженерных систем, отделке и утеплению фасадов, установке приборов учёта. Сегодня ещё в семистах домах дожидаются удовлетворения заявки на капремонт, однако продолжится ли федеральное финансирование программы в следующем году - пока неизвестно, сообщила глава города Валентина Исаева.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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