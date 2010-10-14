Акорт предлагает ввести поправки в Налоговый кодекс, чтобы кражи в магазинах списывались на расходы

Как пишет «РБК daily», сообщество ритейлеров хочет добиться, чтобы кражи в магазинах списывались на расходы - это снизит сумму, с которой вычитается налог на прибыль. «Торговые сети вынуждены в полном объеме брать на себя издержки, связанные с утратой или повреждением, порчей товаров», - пояснил «РБК daily» исполнительный директор Акорт Илья Белоновский. По его словам, из-за несовершенства налогового законодательства ритейлерам приходится оплачивать данные издержки из чистой прибыли.

Существуют целые группы товаров, при реализации которых торговые сети несут большой экономический риск их утраты или повреждения. Например, это алкоголь, дорогие кондитерские изделия, икра, консервы, пиво и безалкогольные напитки, йогурты, которые часто воруют, съедают или выпивают прямо в торговом зале. В среднем по отрасли на утери и воровство приходится до 2% от оборота торговых компаний. При этом доля краж достигает 1,5%.