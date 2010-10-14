Фото Halloween (Хеллоуин) в Нижнем Тагиле

Фото Halloween (Хеллоуин) в Нижнем Тагиле

Фотоотчеты с мероприятий. Как это было? Какие ужасы происходили темной ночью в канун дня всех святых в Нижнем Тагиле. И кто сказал что нельзя запечатлить призрака на фото...были жертвы... была кровь.. было мясо... кровавый день Тагила, ночь ужаса для тагильчан.... HalloweeN @ Juke~Joint Коктейль-бар Сливки 30.10.09 Halloween HalloweeN Кровавая Ночь 2010

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