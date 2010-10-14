Историей тагильского наркоборца заинтересовались в Европе

Кроме того, для всех, кто хочет написать Егору письмо, главаекатеринбургского фонда «Город без наркотиков» выложил в блоге адресЕгора и телефоны для справок:

622000 Свердловская область,

г. Нижний Тагил,

станция Сан-ДонатоФГУ 66/3

Осужденному Бычкову Егору Витальевичу.

Телефон для справок

8(343) 525-81-22

8(343) 525-84-70

8(343) 528-81-32

22 октября в Екатеринбурге состоится митинг в поддержку Егора Бычкова. Вэтот же день по благословению архиепископа Викентия в Екатеринбургесостоится общегородской молебен в честь иконы Божьей Матери «Умягчениезлых сердец» в поддержку Егора Бычкова.