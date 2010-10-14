Историей тагильского наркоборца заинтересовались в Европе
Главе екатеринбургскоо фонда «Город без наркотиков» Евгению Ройзману поступают звонки из всех СМИ: местных, федеральных, из Европы. Люди интересуются судьбой Егора Бычкова. «Сюда летят четыре съемочные группы из Москвы и две из Европы. Очень задела всех эта история. И все стараются хоть чем-то помочь», — написал Евгений Ройзман в своем блоге.
Кроме того, для всех, кто хочет написать Егору письмо, главаекатеринбургского фонда «Город без наркотиков» выложил в блоге адресЕгора и телефоны для справок:
622000 Свердловская область,
г. Нижний Тагил,
станция Сан-ДонатоФГУ 66/3
Осужденному Бычкову Егору Витальевичу.
Телефон для справок
8(343) 525-81-22
8(343) 525-84-70
8(343) 528-81-32
22 октября в Екатеринбурге состоится митинг в поддержку Егора Бычкова. Вэтот же день по благословению архиепископа Викентия в Екатеринбургесостоится общегородской молебен в честь иконы Божьей Матери «Умягчениезлых сердец» в поддержку Егора Бычкова.
Сегодня, 14 октября, на Первом канале выйдет передача «Пусть говорят»,посвященная истории Егора Бычкова.В съемках приняли участие ЕвгенийРойзман, Евгений Маленкиным, благочинный Горнозаводского округа отецГеннадий Ведерников, мать и брат Егора Бычкова. Съемки прошли еще на тойнеделе, но время выхода передачи в эфир не раз переносили.