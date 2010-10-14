Любители тонировки снова собирают митинг в Екатеринбурге

Место и время встречи пока не оглашается. В данный момент активистысобирают членские взносы, которые пойдут на регистрацию движения. Также кучастию в акции будут привлекать спонсоров из числа коммерческихструктур, сообщается в группе движения в социальной сети «В контакте»Она на данный момент насчитывает 1082 участников. Сколько из нихсобирается на акцию 23 октября, пока неизвестно.