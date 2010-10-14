Любители тонировки снова собирают митинг в Екатеринбурге
14 октября 2010, 08:57ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Очередная акция протеста против увеличенного штрафа за тонировку пройдет в Екатеринбурге 23 октября. На этот раз она будет носить легальный характер: в получении необходимых разрешений активистам обещал помочь правозащитник Кирилл Форманчук.
Место и время встречи пока не оглашается. В данный момент активистысобирают членские взносы, которые пойдут на регистрацию движения. Также кучастию в акции будут привлекать спонсоров из числа коммерческихструктур, сообщается в группе движения в социальной сети «В контакте»Она на данный момент насчитывает 1082 участников. Сколько из нихсобирается на акцию 23 октября, пока неизвестно.
Первые две акции протеста носили стихийный и нелегальныйхарактер и былиподавлены силами городской ГИБДД, сообщает 66.ru.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей