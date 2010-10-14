Мобильники будут толстеть и худеть

Возможно, такой диалог вскоре станет абсолютной нормой. Дело в том, что американские ученые закончили удивительную разработку под названием SqueezeBlock. Благодаря ей сотовые телефоны будут почти как люди — «объедаться», а потом приводить себя в форму.

Суть изобретения заключается в том, что ученые спроектировали специальные чехлы для мобильных и корпуса, которые будут изменять степень твердости, расширяться или, наоборот, сужаться. Это сделано, чтобы обладатели усовершенствованных гаджетов получали больше информации, прибегая исключительно к тактильному контакту с трубкой.Исследователи полагают, что в современной технике происходит слишком большой крен в сторону визуальной передачи информации.