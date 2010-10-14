На Урале стартовала образовательная программа «Новые лидеры «Евраза»

Программа «Новые лидеры «Евраза» рассчитана на сотрудников, имеющихвысшее техническое образование и реальный производственный опыт. В этомгоду обучение пройдут не только сотрудники предприятий «Евраза»,расположенных в Сибири и на Урале, но и представители зарубежныхпредприятий компании из США, Европы, ЮАР, сообщает департамент «Евраза»по связям со СМИ.

- Выпускники 2009-2010 годов хорошо зарекомендовали себя в работе. Ониактивно участвуют в развитии компании. Можно считать, что мы научилисьвыращивать в своем коллективе менеджеров новой формации, людей активных,с широким взглядом на бизнес. Это уже больше чем кадровый резерв. Более60 процентов выпускников 2009 года получили назначения на новыедолжности, - отметил президент «Евраза» Александр Фролов.