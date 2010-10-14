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На Урале стартовала образовательная программа «Новые лидеры «Евраза»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале стартовала образовательная программа «Новые лидеры «Евраза»

14 октября 2010, 10:53ОбществоОльга
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