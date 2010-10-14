Последнего чилийского шахтера подняли на поверхность
В Чили завершена эвакуация 33 шахтеров, пробывших под землей 69 суток. Последним на поверхность был поднят Луис Урсуа - 54-летний начальник смены, во многом благодаря усилиям которого, как сообщается, горняки сумели продержаться под завалами столь длительное время.
Финальная стадия спасательной операции, за которой в прямом эфире повсему миру следили миллионы зрителей, началась поздно вечером 13 октябряпо местному времени (утром 14 октября по московскому времени). Первымгорняком, поднятым на поверхность в специальной спасательной капсуле,стал 31-летний Флоренсио Авалос.
Всего финальная часть спасательнойоперации, по данным канала CNN, установившем на своем сайте счетчиквремени, заняла около 22 часов 35 минут.
Группа из 33 горняков оказалась замурована в шахте после аварии,произошедшей 5 августа. Через несколько дней спасатели установили связь сгорняками. Шахтерам передают еду и медикаменты, медики ежедневнофиксируют данные об их физическом и психическом состоянии.
Горняки уже определились с тем, чем они будут заниматься после подъемана поверхность. Им предстоит получить солидную компенсацию. Кроме того,они намерены разделить поровну доходы от продажи прав на свою историю,сообщает Lenta.ru.