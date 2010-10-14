Православные отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября 2010, 08:34ОбществоОльга
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Сегодня во всех православный храма идут праздничные богослужения: Русская Православная Церковь отмечает один из самых любимых на Руси праздников - Покров Пресвятой Богородицы.
Он был введен в XII веке князем Андреем Боголюбским. Праздник напоминаетоб особом покровительстве Богородицы христианам.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот праздничный деньбогослужение в Троице-Сергиевой Лавре. Он проведет литургию в Покровскомхраме Московской духовной академии, сообщает ИТАР-ТАСС.
В народе же с днем 14 октября связывали поворот времени к зиме: «НаПокров до обеда осень, а после обеда — зимушка-зима». «На Покров земляснегом покрывается, морозом одевается»", - говорили в старину.
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