Православные отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы

Он был введен в XII веке князем Андреем Боголюбским. Праздник напоминаетоб особом покровительстве Богородицы христианам.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот праздничный деньбогослужение в Троице-Сергиевой Лавре. Он проведет литургию в Покровскомхраме Московской духовной академии, сообщает ИТАР-ТАСС.