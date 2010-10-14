Пса-спасателя и трехлапого кота наградили за отвагу
В США состоялась церемония вручения наград животным, проявившим в 2010 году силу духа и отвагу, сообщает Cat Channel.
Главными героями церемонии стали лабрадор по кличке Перл и кот Генри, которых наградили за участие в оказании помощи пострадавшим от разрушительногоземлетрясения на Гаити. Кот Генри стал известным несколько лет назад, после того как перенес операцию по ампутации одной из передних лап. Как только он восстановился после хирургического вмешательства, его хозяйка развернула кампанию по оказанию помощи и поддержки физически неполноценным людям.
Кроме того, она сделала Генри героем нескольких детских книг, средства от продажи которых были переданы на благотворительность. После землетрясения на Гаити книги о трехлапом Генри были переведены на креольский язык и отправлены детям с ампутированными конечностями. Вместе с Генри награду за отвагу получила и лабрадор по кличке Перл, которая в составе поисково-спасательной группы из США помогала устранять последствия землетрясения на Гаити.
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