Пса-спасателя и трехлапого кота наградили за отвагу

Главными героями церемонии стали лабрадор по кличке Перл и кот Генри, которых наградили за участие в оказании помощи пострадавшим от разрушительногоземлетрясения на Гаити. Кот Генри стал известным несколько лет назад, после того как перенес операцию по ампутации одной из передних лап. Как только он восстановился после хирургического вмешательства, его хозяйка развернула кампанию по оказанию помощи и поддержки физически неполноценным людям.