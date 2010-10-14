Сегодня в Нижнем Тагиле стартует Всероссийская перепись населения

Всероссийская перепись населения является основным источникомформирования официальной статистической информации, касающейсячисленности и структуры населения, его распределения по территорииРоссийской Федерации в сочетании с социально - экономическимихарактеристиками, национальным и языковым составом населения, егообразовательным уровнем с целью определения перспективсоциально-экономического развития страны.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2002 году. Это была первая перепись населения в истории новой России.Ее итоги использовались при разработке практически всех основных социально значимых экономических документов последних лет.

Основные темы программы переписи приведены в статье 6 Федеральногозакона «О Всероссийской переписи населения»: возраст, брачное состояние,образование, количество детей, национальная принадлежность, владениеязыками, место жительства, жилищные условия, благоустройство помещений,занятость, миграция, источники дохода.

Федеральный закон дает возможность выбора: дождаться переписчика домаили прийти на специально образованный стационарный переписной участок. Вотдельных случаях инвалиды, больные и пожилые люди могут пройтиперепись по телефону переписных участков.

Полный список переписных и инструкторских участков

г. Нижний Тагил, Горняка, 25

г. Нижний Тагил, Кольцова, 20

г. Нижний Тагил, Перова, 133

г. Нижний Тагил, Гвардейская, 72

г. Нижний Тагил, Хохрякова, 23

г. Нижний Тагил, Черноморская, 106

г. Нижний Тагил, Балакинская, 18

г. Нижний Тагил, Черноморская, 98

г. Нижний Тагил, Попова, 17

г. Нижний Тагил, Металлургов, 46б

г. Нижний Тагил, Гвардейская, 26

г. Нижний Тагил, Гвардейская, 26

г. Нижний Тагил, Кутузова, 7

г. Нижний Тагил, Карла Либкнехта, 30

г. Нижний Тагил, Карла Либкнехта, 38

г. Нижний Тагил, Жуковского, 5а

г. Нижний Тагил, Карла Либкнехта, 37

г. Нижний Тагил, Пархоменко, 115

г. Нижний Тагил, Пархоменко, 109

г. Нижний Тагил, Победы, 35

г. Нижний Тагил, Победы, 26/128

г. Нижний Тагил, пр. Мира, 58

г. Нижний Тагил, пр. Мира, 67

г. Нижний Тагил, Пархоменко, 37

г. Нижний Тагил, Уральский пр., 78

г. Нижний Тагил, Захарова, 1а

г. Нижний Тагил, Захарова, 5

г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский ,16

г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 49а

г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский ,16 а

г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 13

г. Нижний Тагил, пр. Уральский, 60а

г. Нижний Тагил, Тагилстроевская, 5

г. Нижний Тагил, Тагилстроевская, 1б

г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 3

г. Нижний Тагил, Тагилстроевская, 1а

г. Нижний Тагил, Дружинина, 35а

г. Нижний Тагил, Новострой, 11

г. Нижний Тагил, пр. Мира, 54

г. Нижний Тагил, Октябрьской Революции, 44

г. Нижний Тагил, Красногвардейская, 1

г. Нижний Тагил, Красногвардейская, 15

г. Нижний Тагил, Красногвардейская, 59/1

г. Нижний Тагил, Решетникова, 29

г. Нижний Тагил, ул. Некрасова, 1

г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 108

г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 17а

г. Нижний Тагил, ул.Выйская, 68

г. Нижний Тагил, ул. Известковая, 9

г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 43

г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12а

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 107а

г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 12а

г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, 11а

г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58/33

г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 39

г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 25а

г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, 4

г. Нижний Тагил, ул. Черных, 86

г. Нижний Тагил, ул. Островского, 3

г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 26

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 27

г. Нижний Тагил, ул. Носова, 83

г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 60

г. Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 61

г. Нижний Тагил, ул. Совхозная, 7

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 34

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 2

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 18

г. Нижний Тагил, ул.Вязовская, 11

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 109

г. Нижний Тагил, ул.Вязовская, 11

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 7

г. Нижний Тагил, пр. Мира, 18

г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 15

г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 15

г. Нижний Тагил, ул. Щорса д. 3

г. Нижний Тагил, ул. Щорса д. 8 "а"

г. Нижний Тагил, ул. Щорса д. 8 "а"

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 52

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 46 "б"

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 46 "б"

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 46 "б"

г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая д. 12

г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая д. 16

г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая д. 16

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 75

г. Нижний Тагил, ул. Парковая д. 13

г. Нижний Тагил, ул. Парковая д. 13

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 8

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 8

г. Нижний Тагил, ул. Сибирская д. 19

г. Нижний Тагил, ул. Ильича д. 22

г. Нижний Тагил, ул. Ильича д. 22

г. Нижний Тагил, ул. Ильича д. 22

г. Нижний Тагил, ул. Тельмана д. 19

г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе д. 2

г. Нижний Тагил, ул. Ильича д.37

г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей д. 14"а"

г. Нижний Тагил, ул. Патона д. 7

г. Нижний Тагил, ул. Ильича д. 12

г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов д. 1 "а"

г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей д. 14

г. Нижний Тагил, ул. Окунева д. 45

г. Нижний Тагил, ул. Окунева д. 45

г. Нижний Тагил, ул. Окунева д. 45

г. Нижний Тагил, ул. Калинина д. 2 "a"

г. Нижний Тагил, ул. Калинина д. 2 "a"

г. Нижний Тагил, ул. Калинина д. 2 "a"

г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева д. 109

г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева д. 109

г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов д. 35

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 32

г. Нижний Тагил, ул. Зари д. 32

г. Нижний Тагил, ул. Коровина д. 1

г. Нижний Тагил, ул. Бобкова д. 3

г. Нижний Тагил, ул. Бобкова д. 3

г. Нижний Тагил, ул. Алтайская д. 35

г. Нижний Тагил, ул. Алтайская д. 35

г. Нижний Тагил, ул. Цементная д. 2

ООО "Райкомхоз"

45 г. Нижний Тагил, ул. Алтайская д. 51

г. Нижний Тагил, ул. Алтайская д. 35

г. Нижний Тагил, Покровское-1 д.122 кв. 82