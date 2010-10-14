Со Старателя в город и обратно теперь снова можно попасть только через Гальянку
Строители, реконструирующие южный въезд, приступили к укладке асфальта, рассказала нам пресс-секретарь администрации города Ольга Рулёва.
И теперь нет возможности делать технологический пропуск автотранспорта по одной полосе, как это было ранее. Это нарушит режим, необходимый для правильной укладки асфальта, рассказала Ольга Рулёва. При этом, она отметила, что это – завершающий этап работ. Как ожидается, проезд по южному въезду для тагильчан будет закрыт до 26-го октября.
Жителей Старателя просят сегодня возвращаться с работы домой в объезд через Гальянку. Как рассказали корреспондантам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в дежурной части ГИБДД Нижнего Тагила, строители сегодня приступили к укладке асфальта. Для этого необходимо сократить до минимума транспортный поток. Поэтому разрешенный ранее проезд по строящемуся участку автодороги сегодня снова перекрыли.
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