Со Старателя в город и обратно теперь снова можно попасть только через Гальянку

И теперь нет возможности делать технологический пропуск автотранспорта по одной полосе, как это было ранее. Это нарушит режим, необходимый для правильной укладки асфальта, рассказала Ольга Рулёва. При этом, она отметила, что это – завершающий этап работ. Как ожидается, проезд по южному въезду для тагильчан будет закрыт до 26-го октября.