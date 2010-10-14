Свердловской железной дороге сегодня исполняется 132 года

В этот день открылось постоянное движение на участке Пермь - Камасино (Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральский край по праву называют родиной железных дорог России.

Еще в 1834 году в Нижнем Тагиле Ефим и Мирон Черепановы изобрели и построили первый паровоз – «пароходный дилижанс», и чугунную дорогу для него. Изобретение Черепановых стало импульсом железнодорожного строительства в стране. С появлением Уральской Горнозаводской дороги число промышленных предприятий Урала и Сибири стало стремительно расти.