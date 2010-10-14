Свердловской железной дороге сегодня исполняется 132 года
Днем рождения Уральской Горнозаводской, а впоследствии – Свердловской железной дороги принято считать 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года.
В этот день открылось постоянное движение на участке Пермь - Камасино (Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральский край по праву называют родиной железных дорог России.
Еще в 1834 году в Нижнем Тагиле Ефим и Мирон Черепановы изобрели и построили первый паровоз – «пароходный дилижанс», и чугунную дорогу для него. Изобретение Черепановых стало импульсом железнодорожного строительства в стране. С появлением Уральской Горнозаводской дороги число промышленных предприятий Урала и Сибири стало стремительно расти.
Сегодня Свердловская железная дорога соединяет европейскую и азиатскую части России, Полярный круг и Северный Казахстан. Магистраль проходит через Нижний Тагил, Пермь, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, обслуживает Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, отмечает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
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