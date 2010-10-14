Свердловскую область и Таиланд свяжет прямой авиарейс

Наличие регулярного рейса между Екатеринбургом и Таиландом является одним из важных инструментов, способствующих активизации отношений. Идею открытия авиасообщения поддерживают туристическое сообщество, а также деловые круги Среднего Урала. По их мнению, сегодня наблюдается колоссальный спрос на авиаперевозку как от туроператоров, так и индивидуальных пассажиров через Бангкок в регион Юго-Восточной Азии - в Малайзию, Сингапур, Индонезию, а также Австралию.