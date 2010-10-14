Уровень безработицы в Нижнем Тагиле снизился до 1,5 процентов
14 октября 2010, 17:22ОбществоАнка
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По данным нижнетагильского центра занятости сегодня безработными числятся 3049 человек, открыто более 2000 вакансий.
Всего с начала года в центр занятости обратились 10 000 человек, из них трудоустроены более 7 с половиной тысяч. Это на тысячу больше, чем было запланировано. В связи с перераспределением средств, на 90 человек увеличен набор по самозанятости: когда безработный может претендовать на единовременное пособие размером 58 тысяч рублей для открытия своего дела.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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