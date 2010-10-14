В Минздравсоцразвития утвердили минимальный ассортимент для аптек

Среди них 50 наименований относятся к жизненно важным лекарственнымсредствам, в том числе 45 препаратов входят в льготный перечень.Препараты, занесенные в список, используются в амбулаторной практике,это также противовирусные и антигистаминные лекарства, сообщаетАМИ-ТАСС.