В Минздравсоцразвития утвердили минимальный ассортимент для аптек
14 октября 2010, 08:21ОбществоОльга
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Минздравсоцразвития России утвердило новый минимальный перечень для аптечных организаций.В обновленный перечень вошли 60 наименований лекарственных средств.
Среди них 50 наименований относятся к жизненно важным лекарственнымсредствам, в том числе 45 препаратов входят в льготный перечень.Препараты, занесенные в список, используются в амбулаторной практике,это также противовирусные и антигистаминные лекарства, сообщаетАМИ-ТАСС.
Если гражданин обратился в аптеку с рецептом, а такого лекарства нет, тов течение пять дней препарат должен быть в нее доставлен.
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