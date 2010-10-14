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В Минздравсоцразвития утвердили минимальный ассортимент для аптек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Минздравсоцразвития утвердили минимальный ассортимент для аптек

14 октября 2010, 08:21ОбществоОльга
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