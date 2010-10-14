Вагонский роддом закрывают на санобработку и косметический ремонт

Об этом сообщила сегодня глава города Валентина Исаева. Помимо санитарной обработки, которой там не было уже 3,5 года, в родильном доме сделают текущий ремонт. Мэр также отметила, что через год в этом роддоме возможно уже начнётся основательный капитальный ремонт общей стоимостью 100 миллионов рублей.

Тем временем в открывшемся перинатальном центре уже принято более 200 родов. Родовые палаты загружены на 100%. Пациентки перинатального – не только тагильчанки, но и жительницы соседних городов и сел. Центр рассчитан принимать 4000 родов год, однако только по городу рождаемость составляет около 5000 человек. Отреставрированный роддом на Вагонке должен в будущем существенно снизить нагрузку на перинатальный центр.