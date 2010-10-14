За среднюю зарплату руководители предприятий будут отчитываться перед губернатором

Об этом сообщила на антикризисном штабе глава города Валентина Исаева. Поставленную губернатором планку в Нижнем Тагиле взяли только два предприятия: НТМК и железная дорога. Как отметили на антикризисном штабе, сегодня средняя заработная плата по металлургическому комбинату составляет 22 500 рублей, а у железнодорожников более 28 тысяч.

В других организациях хоть и отмечают увеличение фонда оплаты труда, отсутствие задержек по выплате зарплаты и увеличение загрузки производственных мощностей, однако до показателя в 22 тысячи 400 рублей пока не дотягивают.

Так на УВЗ среднемесячная зарплата сейчас 21 358 рулей, на КРЗ – 16 тысяч, на Уралхимпласте - 17,5, на ВГОКе - 20 200, на химзаводе «Планта» - 14 400 рублей. В строительных организациях «СК-Тагил» и «Трест 88» среднемесячная заработная плата составляет 15 823 рубля, в «Юпитер-НТ» - 17 тысяч рублей.