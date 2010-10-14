За сутки в помощь дому малютки удалось собрать втрое больше средств, чем планировали

Меньше чем за сутки в помощь дому малютки удалось собрать втрое больше средств, чем ожидали организаторы акции! Активисты проекта «Русская демография» в Нижнем Тагиле решили помочь нижнетагильскому дому малютки - купить постельное бельё. Один комплект стоит 260 рублей. Для всех 45 ребятишек нужно 11 тысяч рублей. Активисты думали, что за один раз такую сумму собрать не удастся, и решили для начала обеспечить постельным бельём одну группу ребятишек - то есть 14 человек. Но волонтёры недооценили отзывчивость тагильчан!

Меньше чем за сутки на телефон Натальи Вахониной поступило более 10-ти звонков. Мужчины и женщины, студенты, рабочие, предприниматели. Все они захотели помочь маленьким сиротам. В результате к вечеру четверга удалось собрать уже 8800 рублей. Активисты «Русской демографии» решили, что теперь можно заказать постельное бельё для всех малышей. Поэтому сбор средств продолжается.

В начале следующей недели фабрика уже получит заказ на изготовление постельного белья. В течение месяца его сошьют. И волонтёры отправятся в дом малютки, торжественно вручать подарок. Об этом корреспонденты Радио «Маяк - Нижний Тагил» оповестят своих слушателей в прямом эфире.

А сегодня активисты проекта говорят огромное спасибо всем, кто поучаствовал в сборе средств.

Если вы не присоединились к сбору средств, но хотите это сделать, свяжитесь с Натальей Вахониной по телефону 46-50-56.