«Если никто не может, значит, могу только я». Инициативный тагильчанин спасает город от мусора (ФОТО)

Напомним, суть ее заключается в том, что в случае переполнения отходами контейнеров, засорении территории, сжигании мусора тагильчанам необходимо обратиться в организацию «Экология Тагил» и предоставить все фото- и видеоматериалы. Отметим, что акция актуальна до сих пор. Кроме того, специалисты обеспечат привлечение юридических лиц, ответственных за состояние территории, к административной ответственности, а также дополнительно проконтролируют устранение нарушений по вывозу отходов, уборке территории, мест общего пользования.

Однако вот уже несколько лет за чистоту города борется Константин Лапин, радиоинженер в узле связи. Дело в том, что в свободное от работы время и по мере сил, Константин занимается очисткой леса. Первым объектом волонтера стал Корабельный мыс, где еще в 2011 году проходила акция по сбору мусора. «Собрали за день по берегу да по кустам около 20 кубов мусора, аккуратно уложили у дороги, но с вывозом не заладилось».

Фотографии предоставил Константин

Просто в данное время объемы мусора явно превышают мои возможности по очистке. Скорость накопления мусора такова, что нужно поднимать вопрос о работающей площадке сбора ТБО, хотя бы на летнее время. Не все горожане привыкли забирать мусор после пикника с собой. К моему глубокому сожалению говорит Константин.

На самом деле, он проделал огромную работу. Например, собственными силами очистил несколько лесных полян. «Несмотря на то, что возить мусор почти что не на чем - только велосипед и свои руки. Таким образом, и один в поле - воин. Из серии «это вы можете». Люди спрашивали - а ты знаешь, что таких куч много? Знаю. Но большой объем мусора - не повод отказываться от уборки. Дорогу осилит идущий, а не созерцатель. А вообще - не перестаю удивляться многолетнему нижнетагильскому свинству», - пишет Константин в социальной сети.

Фотографии со страницы Константина «Вконтакте»

Сегодня у активиста еще одна важная цель, с которой он и поделился с TagilCity.ru. Дело в том, что он крайне обеспокоен антисанитарным состоянием природного пляжа около базы «Пионерская флотилия». Это место сейчас заброшено, однако некогда было любимо и посещаемо тагильчанами. Константин отмечает, что никогда количество оставленного мусора не было столь велико.

Низкая культура природопользования горожан, помноженная на отсутствие площадки для сбора отходов, привели к необходимости проводить большую уборку, вывоз мусора, и ставить вопрос о строительстве площадки сбора ТБО. Мусор накоплен за несколько летних месяцев пишет активист.

Фотографии со страницы Константина «Вконтакте»

На вопрос TagilCity.ru, есть ли у волонтера единомышленники, и не хотел бы он организовывать субботники, Константин скромно отвечает: «Я не знаю, удобно ли людям собираться в какое-то определенное время. У каждого свободные часы иногда появляются. Каждый делает, что может». Но он всё же готов принять помощь от инициативных тагильчан. «Работы много, мне не жаль мусор».

Тагильчанина поддерживает и общественная организация «Экология Тагил», которая поделилась с TagilCity.ru собранными на сегодняшний день материалами по акции. Однако об этом в следующей публикации.