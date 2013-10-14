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«Если никто не может, значит, могу только я». Инициативный тагильчанин спасает город от мусора (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Если никто не может, значит, могу только я». Инициативный тагильчанин спасает город от мусора (ФОТО)

14 октября 2013, 11:45Общество
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