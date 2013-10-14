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Какая вам заграница! Свердловчане суммарно задолжали почти 15 000 000 000 рублей, но хотят отдыхать
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Какая вам заграница! Свердловчане суммарно задолжали почти 15 000 000 000 рублей, но хотят отдыхать

14 октября 2013, 17:05Общество
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