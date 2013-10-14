Какая вам заграница! Свердловчане суммарно задолжали почти 15 000 000 000 рублей, но хотят отдыхать
14 октября 2013, 17:05Общество
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Сегодня стали известны данные Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Из-за долгов 30 231 житель области не может покинуть пределы страны, при этом суммарный размер долга – 15 миллиардов рублей.
Стоит сказать, что треть из них – должники по алиментным обязательствам. Что касается конкретно Нижнего Тагила, то у нас проживает 2 708 человек с задолженностью на сумму 684 792 000 рублей, естественно, они ограничены в выезде.
Статус «невыездного» получить очень легко, а оплаченные счета – гарант вашего спокойного отдыха.
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