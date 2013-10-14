МОНЕТИЗАЦИЯ УСПЕШНОГО ОПЫТА

Существует мнение, что одни люди рождаются успешными, и у них в жизни всё получается превосходно, другие же таковыми не рождаются, но всегда имеют выбор: либо ругать успешных людей и жизнь в целом, либо учиться у успешных людей и делать свою жизнь успешной. Однако всегда мудрее и выгоднее учиться, и перенимать передовой опыт, это убеждение справедливо можно применить и в бизнесе. Любой разумный начинающий предприниматель старается найти для себя пример - того, кто это уже сделал и имеет положительный результат.

Сергей Захарченко - генеральный директор Первое Маршрутное Телевидение - Сочи

В августе в Нижнем Новгороде стартовал проект “Первое Маршрутное Телевидение”. Это уже второй бизнес-проект Сергея Захарченко, ранее он эффективно реализовал эту идею в городе Сочи. Ему удалось монетизировать полученный практический опыт и удвоить свой бизнес. Чему же стоит у него поучиться? Возможно мы поймем это, задав ему несколько вопросов и получив на них ответы.

Расскажите пожалуйста о том, как вы приняли решение о развитии бизнеса "Маршрутного Телевидения"?

Изначально была уверенность в успешном развитии данного проекта благодаря тому, что уже был определенный опыт в сфере рекламы, также особо значимым был тот факт, что данный проект был и остается эксклюзивным в нашем городе, реализуемый только нашей компанией.

Как вы объясняете факт отсутствия у вас конкурентов в г. Сочи?

Я не могу вам однозначно ответить на этот вопрос, но полагаю, что здесь имеет место нерасторопность или нерешительность предпринимателей. В свою очередь мы предпочли не терять время в долгих раздумьях, а стремительно стали занимать свободную нишу для бизнеса в нашем городе.

Как вы считаете, в чем секрет успеха вашего бизнес-проекта?

Секретов у нас нет, но могу с уверенностью сказать, что успех нашего бизнеса обусловлен тем, что между мной и моим компаньоном – Александром Тихоновым образовался эффективный и слаженный тандем. Именно Александр наладил продажи в сфере рекламы. Зная свое дело, каждый из нас внес свой вклад в наш бизнес. Построить в одиночку серьезный бизнес практически невозможно, поэтому для достижения успеха эффективность и надежность команды имеет огромное значение.

Когда состоялся запуск проекта?

Старт проекта в г. Сочи состоялся 1 ноября 2010 года.

Какова была реакция пассажиров на появление видео-мониторов в транспорте?

Пассажиры позитивно восприняли маршрутное телевидение, ведь оно дало им возможность с интересом скоротать время в дороге. Однажды был случай, когда мы проводили конкурс “Нарисуй дельфина”, дети буквально завалили наш офис своими рисунками, и перед нами встала непростая задача выбрать среди них лучшие рисунки и определить победителей конкурса. Положительных эмоций было “хоть отбавляй”.

Какова была реакция рекламодателей на появление нового информационного канала?

Сперва с недоверием и осторожностью, как традиционно относятся ко всему новому. Потребовалось некоторое время для того, чтобы сформировался пул рекламодателей, которые, на опыте убедившись в эффективности нашего рекламного носителя, охотно стали сотрудничать с нами на постоянной основе.

Александр Тихонов - коммерческий директор Первое Маршрутное Телевидение - Сочи

Можете ли вы назвать основные факторы, влияющие на эффективность видеорекламы в транспорте?

Исходя из полученного нами опыта, а также опыта партнерских проектов в других городах можно выделить несколько таких факторов. Во-первых: Видеореклама в транспорте эффективна тем, что предоставляет возможность донести информацию до человека в спокойной обстановке, когда он не занят домашними делами. Во-вторых: Короткие видеоролики при высокой частоте показа обладают мощным воздействием на сознание. Включаются механизмы фотографической памяти, увеличивается узнаваемость марки. В то же время показ видео на мониторах в транспорте невозможно прервать, он осуществляется постоянно, и в отличие, например, от телевизионной рекламы зритель не переключит на другой канал. В-третьих: Легкость обновления рекламного контента позволяет своевременно информировать пассажиров об акциях и мероприятиях. Короткие, яркие ролики отлично запоминаются, а в совокупности с высокой частотой показа их воздействие на зрителей становится особенно значительным. В-четвертых: Эффект достигается благодаря большому пассажиропотоку, а также интересу пассажиров к оригинальному рекламному носителю. Во время поездки пассажиры с легкостью воспринимают полезную информацию о товарах и услугах, а это главное, чего не хватает рекламе сегодня.

Видеоконтент какого содержания показывается на мониторах в транспорте?

Основу нашего контента составляют развлекательные рубрики: прогноз погоды, новости, интересные факты, праздники, знаменательные даты, конкурсы и другие рубрики, а сама реклама товаров и услуг идет как бы в дополнение. Также мы транслируем социальную информацию о г. Сочи.

С какими трудностями вы столкнулись в процессе реализации проекта?

Были некоторые трудности с подбором квалифицированного персонала.

Чем вы руководствовались при выборе технологии, производителя и поставщика оборудования для вашего бизнеса?

Мы предпочли работать с российским производителем рекламных мониторов, потому что это позволило опционально настроить оборудование под наши требования, в том числе климатические условия, ведь в Сочи большую часть года стоит очень жаркая погода. Для нас важно было найти ту компанию, которая имеет опыт и сама занимается видеорекламой в транспорте и знает все особенности эксплуатации экранов в “жестких” агрессивных условиях пассажирского транспорта, ведь мониторы должны работать стабильно, без этого невозможно было бы оказывать рекламные услуги качественно.

Приведите примеры успешного опыта в вашей деятельности?

Лучшим примером успешного опыта служат положительные отзывы и благодарственные письма наших клиентов-рекламодателей.

Как вы считаете, влияет ли грядущая Олимпиада на успех вашего проекта в г. Сочи?

Конечно проведение Олимпиады в Сочи во многом позитивно влияет на развитие бизнеса в целом и деловую активность в городе, но в текущей своей работе мы ориентированы на создание прочных взаимоотношений с нашими клиентами - рекламодателями, которые независимо от предстоящего события планируют стабильный рост и заинтересованы в рекламе своих товаров и услуг на нашем канале.

Каким вы видите "Маршрутное Телевидение" в перспективе? Каковы ваши планы на будущее в этом бизнесе?

Наши планы на будущее мы выстраиваем в полном соответствии с нашим видением дальнейшего развития данного проекта. Прежде всего, это увеличение количества мониторов в транспорте, дистанционное управление контентом, постоянное совершенствование контента. В настоящее время, опираясь на успешный опыт организации бизнес-проекта в г. Сочи, мы расширяем географию нашей деятельности и запускаем проект “Маршрутное Телевидение” в Нижнем Новгороде. Сейчас там установлено 60 экранов, и мы ведем активную работу по привлечению к сотрудничеству рекламодателей.

Какой совет вы можете дать тем, кто только начинает свой собственный бизнес?

Верьте в себя, ищите и находите надежных партнеров, делайте свою работу качественно - “на совесть”, подходите к делу творчески, будьте смелыми, честными и открытыми, всегда и во всем поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами.

Рекламные мониторы Первого Маршрутного Телевидения в пассажирском транспорте Нижнего Новгорода

Действительно мы видим, что успех в бизнесе не приходит сам по себе, прежде всего, необходимо иметь четкую цель. Очевидно, что у Сергея Захарченко и его команды вначале появилось видение того, как пассажиры в транспорте с легкостью и интересом смотрят телевизор, как рекламодатели эффективно реализуют свои задачи по продвижению товаров и услуг, как стабильно растет количество экранов в транспорте, и как этот бизнес-проект динамично и творчески развивается. А затем в ходе практической деятельности все увиденное было реализовано и воплощено в реальность.

Вместе с тем стоит отметить, что для каждого предпринимателя путь к реализации – это всегда живой, непосредственный опыт. И этот опыт невозможно накопить слепым следованием предписаниям, правилам, концепциям «отсутствия правил», только потому, что «так написано, или кто-то сказал». Путь предпринимателя - это путь через страх, это путь без гарантий, это путь личного опыта, эссенция которого по каплям собирается из жизни и активной практической деятельности. Абсолютно все предусмотреть невозможно, по этому, уважаемые читатели, смелее заглядывайте в будущее, будьте открыты, учитесь, творите, экспериментируйте, будьте активны, действуйте и получайте свой собственный успешный опыт в бизнесе.