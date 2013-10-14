NISSAN PATROL в книге рекордов Гиннесса
14 октября 2013, 14:25ОбществоПолина
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NISSAN PATROL в книге рекордов Гиннесса Автомобиль Nissan Patrol установил новый мировой рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Автомобиль Nissan Patrol установил новый мировой рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Внедорожник сумел сдвинуть с места военно-транспортный самолет Ил-76 массой 170 тонн. Рекорд был поставлен в международном аэропорту Шарджа, в Объединенных Арабских Эмиратах. Под капотом автомобиля-рекордсмена находился стандартный бензиновый двигатель V8 5,6 мощностью 405 л. с. Стоит отметить, что, по паспортным данным Nissan Patrol, максимальная масса буксируемого им прицепа не должна превышать 3,5 тонны.
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