NISSAN PATROL в книге рекордов Гиннесса

Автомобиль Nissan Patrol установил новый мировой рекорд, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Внедорожник сумел сдвинуть с места военно-транспортный самолет Ил-76 массой 170 тонн. Рекорд был поставлен в международном аэропорту Шарджа, в Объединенных Арабских Эмиратах. Под капотом автомобиля-рекордсмена находился стандартный бензиновый двигатель V8 5,6 мощностью 405 л. с. Стоит отметить, что, по паспортным данным Nissan Patrol, максимальная масса буксируемого им прицепа не должна превышать 3,5 тонны.