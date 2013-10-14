«Ростелеком» разрабатывает государственный интернет-поисковик

Об этом сообщают «Ведомости». По данным издания, новый поисковик будет устанавливаться на компьютеры в госкомпаниях и органах власти. Создатели отрицают, что поисковик будет заниматься фильтрацией контента с цензурной целью.

Созданием нового интернет-поисковика занимаются уже на протяжении полутора-двух лет. Российские власти уже давно настроены на создание национального поисковика, ориентированного на государственные нужды. О необходимости создания подобного поисковика говорилось еще несколько лет назад.