«Ростелеком» разрабатывает государственный интернет-поисковик
14 октября 2013, 08:55ОбществоЕвгения
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«Ростелеком» разрабатывает новый интернет-поисковик «Спутник», который планируется запустить уже в 2014 году. На его создание уже потрачено порядка 20 млн долларов.
Об этом сообщают «Ведомости». По данным издания, новый поисковик будет устанавливаться на компьютеры в госкомпаниях и органах власти. Создатели отрицают, что поисковик будет заниматься фильтрацией контента с цензурной целью.
Созданием нового интернет-поисковика занимаются уже на протяжении полутора-двух лет. Российские власти уже давно настроены на создание национального поисковика, ориентированного на государственные нужды. О необходимости создания подобного поисковика говорилось еще несколько лет назад.
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