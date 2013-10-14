Сегодня день рождения у Свердловской железной дороги: от крепостных до 2020 года

При этом более 40 лет понадобилось, чтобы внедрить на родных просторах изобретение Черепановых – первый паровоз, или как его еще называют «пароходный дилижанс», а также чугунную дорогу для него.

Зато сейчас СвЖД – развитая транспортная сеть с безопасным движением поездов, с современными автоматизированными комплексами и передовыми технологиями организации перевозочного процесса. Свердловская железная дорога входит в первую тройку крупнейших железнодорожных магистралей России, ее протяженность – 7165 километров, а развернутая длина – 9609 километров.

И еще немного цифр для праздничной масштабности: на СвЖД расположена 421 станция, 13 локомотивных эксплуатационных и 7 ремонтных депо. Парк локомотивов превысил 1660 единиц. Ежесуточно по магистрали курсируют 40 пассажирских, 409 пригородных, 330 грузовых поездов. В границах дороги осуществляют свою деятельность 22 филиала ОАО «РЖД» и их структурных подразделений, 29 дочерних и зависимых общества и их филиалов. Численность персонала подразделений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской железной дороги – 91000 человек.

Конечно, у СвЖД огромный потенциал. Известно, что сейчас много сил брошено на развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево, а также Екатеринбургского узла с парком приема и сортировочной горки. Кроме того, идет развитие главного хода дороги для организации тяжеловесного движения поездов весом 9000 тонн. А еще в скором будущем появятся новые пути на участке Косулино – Баженово – Тюмень, будет реконструирован вокзальный комплекс Екатеринбурга, новый путь на участке Пермь-Сортировочная – Курья – Менделеево и другие.

Реализация данных проектов позволит к 2020 году обеспечить погрузку в объеме 177 млн тонн, грузооборот в 230 млрд. тоннокилометров, поднять средний вес поезда, увеличить участковую скорость и производительность локомотива, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Железные дороги окутали практически весь мир. К сожалению, у поезда есть, помимо огромного числа преимуществ и рад недостатков, главный из которых - скорость. К счастью, авиатранспорт легко решают эту проблему, и если требуется попасть в другой город в кратчайшее время, можно зайти на сайт www.bravoavia.ru/offers/flights/rostov и заказать билет на самолет. Перелет занимает всего несколько часов вместо нескольких дней путешествия на поезде, что, несомненно, понравится деловым людям, ценящим свое время.