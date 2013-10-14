Тагильчане переживают за исчезнувший по улице Индустриальная тротуар (ФОТО)

Так, накануне в TagilCity.ru обратились работники разных организаций на улице Индустриальная. Недалеко от всем известного кольцевого движения действует продуктовая база по адресу Индустриальная, 21 - «Мясо, Рыба, Сахар, Мука, Крупа», рядом с которой, по их словам, в ближайшее время должен открыться оптовый склад строительных материалов.

Руководство склада огородило территорию и закрывает на замок место, где раньше был тротуар. Мы вынуждены идти на остановку «Хлебозавод» по проезжей части улицы Индустриальная. Сейчас здесь продолжается ремонт дороги, но после реконструкции трафик будет в разы интенсивнее.

Получая комментарии из различных источников, стало ясно одно – в проекте, вернее изначально, тротуара там и не было. Как собственники склада, так и в управлении архитектуры удивляются вопросу о возвращении «прежнего» тротуара.

План территории мы носили в Администрацию города, и там ответили – «Все нормально». Я работаю здесь 12 лет, но тротуара тут не было вообще никогда. Даже никакой дорожки. На этом месте еще раньше стоял широкий забор рассказали TagilCity.ru работники учреждения, которое обвиняют в «оккупировании» тротуара.

В управлении архитектуры журналисту TagilCity.ru также задали встречный вопрос о расположении тротуара – «А он там был?». По всей видимости, решения о постройке нового тротуара после звонка редакции принято не было. Журналист решил посмотреть, как на том месте было раньше – загрузил карты Google.ru. Стало ясно, что на том месте действительно не было специального тротуара. Но ведь люди как-то ходили? Дело в том, что в настоящее время, повторимся, на улице Индустриальной проходит капитальный ремонт дороги, что крайне осложнило преодоление местности пешеходами.

Для того, чтобы наконец-таки разобраться в планировке улицы и поставить решительную точку, журналист TagilCity.ru поинтересовался у Андрея Ленды, руководителя аппарата Администрации города. Андрей Евгеньевич заверил, что по улице Индустриальная будут созданы все необходимые условия для беспроблемного движения пешеходов. То есть будет наконец-таки организован тротуар именно там, где он необходим.