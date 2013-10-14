Тагильские депутаты провели осмотр отремонтированных дорог и многоквартирных домов

К настоящему моменту практически закончены все работы на городских дорогах и внутриквартальных проездах. Остается незавершенным только участок около 700 метров по улице Индустриальная. Основной причиной отставания от графика стал непредусмотренный проектной документацией объем работ по переносу здесь подземных коммуникаций сообщает А.А.Полушин, директор «Службы заказчика городского хозяйства».

В целом дорожники не только справились с объемами по всем контрактам, - а это 79 дорог, но и дополнительно к плану частично отремонтировали улицы Победы и Ермака. Депутаты задали вопросы о гарантийных обязательствах, восстановлении ливневой канализации, применении новых технологий. Представители Администрации города заверили, что условиями контрактов предусмотрена гарантия на дорожное покрытие в течение 4 лет, а в случае сокращения срока его службы, фирмы будут обязаны провести ремонт за свой счет. Впервые на городских магистралях использованы битумно-мастичные смеси и асфальт марки «А», обеспечивающие повышенные характеристики по морозоустойчивости и прочности.

На реконструкцию ливневки, о необходимости восстановления которой неоднократно говорили депутаты, в этом году было выделено 4,5 млн. рублей, что позволило отремонтировать и очистить от засора около 250 колодцев на улицах Кулибина, Дружинина, Уральском проспекте. Сейчас работы продолжаются на проспекте Мира, улицах Индустриальной и Серова.

Ознакомились депутаты и с ходом реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 году». В Нижнем Тагиле в нее включено 12 многоквартирных домов во всех районах города. Самый старый из них - 1939 года постройки расположен по адресу К. Маркса, 45, остальные возведены в период с 1949 по 1962 годы.

Финансирование работ ведется из трех бюджетных источников: средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 30 млн. 552 тыс. рублей, областной бюджет - 37 млн. 489 тыс. рублей, бюджет города – 14 млн. 935 тыс. рублей. Кроме того, жители участвуют в софинансировании в размере 15%.