Устрой себе День собачьего счастья! Тагильский приют для животных «Четыре с хвостиком» приглашает на праздник (ФОТО)

Столько добрых друзей в одном месте даже представить невозможно – пушистые ушастики, хвостатые игруны, и, что самое главное, так легко дарящие вам неподдельную радость. Все они очень любят общаться, а поднять им настроение проще простого – достаточно прийти в гости.

К слову, если какой-то питомец особенно приглянется, то его можно будет забрать к себе. И конечно, весьма уместно захватить с собой подарки для собак – ошейники, игрушки, корма.

Ну а самое главное – это те эмоции, которые вы подарите друг другу, словом День собачьего счастья, писка, визга, восторга и так далее. Добавим, не за горами и день рождения приюта – 2 ноября. На торжественное трехлетие организаторы задумали много интересно, включая «Путешествие по Дог-Тауну» и небольшие сюрпризы каждому гостю. Телефон для связи: 89827110111.

А это несколько четвероногих друзей из группы приюта в Контакте.