В маршрутках Нижнего Тагила дают сдачу совсем не российским рублем! (ФОТО)

Произошло это 10 октября:

Ехал с учёбы в маршрутке, водитель сдачу сдал и только в магазине я заметил, что вместо двух рублей это (на фото). Ну, я не против, да и номинал больше, чем 2 рубля, только где их поменять?

Как выяснилось, монета – казахстанский тэнге. Название «тенге» происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет «денге» или «таньга», от которых произошли также название русской монеты деньга (полкопейки) и слово деньги.

В настоящее время 50 казахстанских тэнге равен почти 10 с половиной российских рублей. Влад шутит, что монетка лежит теперь на полке, так сказать «на почетном месте». Интересно, как отреагирует водитель, если дать ему за проезд, например, американским долларом или советским рублем?

Фотографии Влада Белослудцева

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