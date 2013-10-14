Все, кто без работы! Завтра в Нижнем Тагиле ярмарка вакансий
14 октября 2013, 17:15Общество
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Ярмарка состоится 15 октября с 12:00 до 15:00 в Центре культуры и искусств ОАО «НТМК».
Там будут организаторы - Центр занятости населения, а также представители 40 предприятий и учебных заведений. Они предложат порядка 1200 вакансий и ученических мест.
Как сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила, можно будет получить консультации специалистов службы занятости и представителей районных управлений социальной политики.
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