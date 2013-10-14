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Выбросы в Верхней Салде: пострадает ли от диоксида азота Нижний Тагил? (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выбросы в Верхней Салде: пострадает ли от диоксида азота Нижний Тагил? (ВИДЕО)

14 октября 2013, 15:43Общество
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