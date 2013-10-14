Выбросы в Верхней Салде: пострадает ли от диоксида азота Нижний Тагил? (ВИДЕО)

При этом людей не оповестили сиренами, а власти лишь сказали, что это были плановые работы в результате которых произошла разгерметизация одной из труб. По их данным, проведена локализация, а горожанам рекомендуют закрыть все форточки.

При этом люди крайне напуганы, очевидцы рассказывают расхожие с официальной версией факты. TagilCity.ru пообщался с одним из местных жителей, который сообщил следующее:

Говорят, разлили куб. Врут. За 16-м цехом производили какие-то работы, и взорвался подвал, где это делали. 1 человек в больнице с ожогами лица. На месте все горит, в городе у людей щиплет язык.

Известно, что облако добралось до Нижней Салды. Еще один местный житель рассказал TagilCity.ru, что сейчас небо уже чистое. Однако, с его слов, людям, которых хоть и быстро эвакуировали с предприятия, не дали рекомендаций, что делать, если почувствуете неприятные ощущения в горле. Можем сказать, что в ситуации такой аварии необходимо надеть ватно-марлевую повязку, пропитанную водой с содой. Это нейтрализует пары азотной кислоты.

Пострадает ли Нижний Тагил от выброса? Конечно, многие могли задаться таким вопросом, и ответ, к счастью, в нашу пользу. По последним данным от ЕДДС города, в области дует западный и северо-западный ветер, тогда как Нижний Тагил находится к юго-западу от Верхней Салды, то есть облако идет в обратную от нас сторону. Тем не менее, жители территорий правее от Салды, скорее всего, ощутят, что такое кислотные дожди. TagilCity.ru следит за развитием событий.

Видео местного жителя Евгения Коркунова.