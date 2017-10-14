Житель Красноуфимска 5 лет жил в разваливающемся доме

В Красноуфимске было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Фигурантом стала городская администрация, которая игнорировала обращения местного жителя о включении его жилья в программу переселения из аварийного дома.
Было установлено, что сотрудники не приняли мер по решению проблемы 37-летнего гражданина.
Чиновники заверяли мужчину, что предоставляемый им пакет документов неполон. Хотя, в следственном комитете уверены, что именно мэрия должна была посодействовать в выдаче недостающих документов.
Проходит расследование уголовного дела, передает пресс-служба СК РФ по региону.