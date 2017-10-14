| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Красноуфимска 5 лет жил в разваливающемся доме

14 октября 2017, 09:30Добавить новость
администрация,жкх,нарушение,Россия,Свердловская область,уголовное дело,аварийное жилье,Красноуфимск,следственный комитет
В Красноуфимске было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Фигурантом стала городская администрация, которая игнорировала обращения местного жителя о включении его жилья в программу переселения из аварийного дома.

Было установлено, что сотрудники не приняли мер по решению проблемы 37-летнего гражданина.

Чиновники заверяли мужчину, что предоставляемый им пакет документов неполон. Хотя, в следственном комитете уверены, что именно мэрия должна была посодействовать в выдаче недостающих документов.

Проходит расследование уголовного дела, передает пресс-служба СК РФ по региону.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Жители Алапаевского района не получили жилье после признания их домов аварийными: возбуждено уголовное дело
23 августа, 09:30
1 0
38 млн рублей были скрыты от налоговой службы директором нижнетагильского предприятия
24 августа, 08:00
0 2
Четыре года колонии грозит байкеру из Нижнего Тагила в связи с обвинением в смерти его жены
23 августа, 17:40
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 15
Подписаться на новости