Житель Красноуфимска 5 лет жил в разваливающемся доме

Было установлено, что сотрудники не приняли мер по решению проблемы 37-летнего гражданина.





Чиновники заверяли мужчину, что предоставляемый им пакет документов неполон. Хотя, в следственном комитете уверены, что именно мэрия должна была посодействовать в выдаче недостающих документов.





Проходит расследование уголовного дела, передает пресс-служба СК РФ по региону.