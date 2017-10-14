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Новости Нижнего Тагила

Посетители парка им. Маяковского в Екатеринбурге не смогут делать селфи

14 октября 2017, 13:30Добавить новость
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«Перестраховались?» Запрет на фото и видеосъемку возмутил посетителей ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге.

Неприятной неожиданностью для гостей парка им. Маяковского в Екатеринбурге стало ограничение, связанное с запретом на вход с видео- и фотоаппаратурой. Эта новость горячо обсуждается в соцсетях города.

Также сообщается, что обойти данный запрет можно лишь с письменного согласия руководства парка
и строго под наблюдением сотрудников охраны.

В администрации ЦПКиО информацию о нововведении подтвердили, но внятно пояснить не смогли,
с чем связан подобный запрет, пишет URA.ru.

Возможной причиной такого ограничения называют недавний инцидент, случившийся в Сочи,
где женщина погибла, делая селфи.

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