Посетители парка им. Маяковского в Екатеринбурге не смогут делать селфи

Неприятной неожиданностью для гостей парка им. Маяковского в Екатеринбурге стало ограничение, связанное с запретом на вход с видео- и фотоаппаратурой. Эта новость горячо обсуждается в соцсетях города.



Также сообщается, что обойти данный запрет можно лишь с письменного согласия руководства парка

и строго под наблюдением сотрудников охраны.



В администрации ЦПКиО информацию о нововведении подтвердили, но внятно пояснить не смогли,

с чем связан подобный запрет, пишет URA.ru.



Возможной причиной такого ограничения называют недавний инцидент, случившийся в Сочи,

где женщина погибла, делая селфи.