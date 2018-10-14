Боксерский центр будет построен в Нижнем Тагиле

По соглашению между Евгением Кувашевым и Умаром Кремлевым строительство центров единоборств пройдет в пяти городах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Один из новых спортивных залов Кремлев предложил назвать в честь чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который также присутствовал на церемонии подписания, пишет Ura.ru.

Хотелось бы предложить, чтобы один из центров был назван в честь Егора Мехонцева, другой — в честь челябинского экс-чемпиона мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева и еще один — в честь Хабиба Нурмагомедова,заявил Умар Кремлев.