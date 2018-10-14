Боксерский центр будет построен в Нижнем Тагиле

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13 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал с главой Федерации бокса России Умаром Кремлевым соглашение о строительстве в области пяти боксерских залов, один из которых будет в Нижнем Тагиле. На церемонии подписания присутствовал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По соглашению между Евгением Кувашевым и Умаром Кремлевым строительство центров единоборств пройдет в пяти городах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Один из новых спортивных залов Кремлев предложил назвать в честь чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который также присутствовал на церемонии подписания, пишет Ura.ru.
Хотелось бы предложить, чтобы один из центров был назван в честь Егора Мехонцева, другой — в честь челябинского экс-чемпиона мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева и еще один — в честь Хабиба Нурмагомедова,заявил Умар Кремлев.
Напомним, что 7 октября в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов выиграл поединок с ирландцем Конором Макгрегором, защитив, таким образом, защитив титул чемпиона UFC.
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