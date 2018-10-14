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Строящийся двухэтажный особняк сгорел в Первоуральске. Несмотря на усилия пожарной команды спасти дом не удалось.
13 октября на улице Дмитрия Донского в Первоуральске произошло возгорание в жилом двухэтажном доме. На место происшествия прибыли 7 человек спасателей и 3 единицы спецтехники. На протяжении часа после ликвидации открытого огня спасатели поливали конструкции огнём, спасти дом не удалось.
Видео
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Видео: «Вечерний Екатеринбург»
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», пострадавших нет, а в причинах пожара разберутся специалисты.
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