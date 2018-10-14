Двухэтажный особняк сгорел в Первоуральске

13 октября на улице Дмитрия Донского в Первоуральске произошло возгорание в жилом двухэтажном доме. На место происшествия прибыли 7 человек спасателей и 3 единицы спецтехники. На протяжении часа после ликвидации открытого огня спасатели поливали конструкции огнём, спасти дом не удалось.