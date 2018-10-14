Полицейские из Нижнего Тагила игрой в волейбол почтили память полковника Горошникова

13 октября команды из числа сотрудников ППСП, ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», бойцов Росгвардии, представителей районных прокуратур города, а также Общественного совета встретились на волейбольной площадке в зале ДЮСШ «Старый соболь» для того, чтобы почтить память полковника полиции Иосифа Горошникова.

Победителями стали волейболисты из команды ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. На втором месте оказались сотрудники прокуратуры Нижнего Тагила, а бронзу завоевала команда Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское».