Полицейские из Нижнего Тагила игрой в волейбол почтили память полковника Горошникова
Спортивные мероприятия приуроченные к 46-летию со дня гибели полковника милиции Иосифа Горошникова прошли в Нижнем Тагиле. Офицер полиции руководил Управлением внутренних дел и погиб при задержании вооружённого преступника.
13 октября команды из числа сотрудников ППСП, ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», бойцов Росгвардии, представителей районных прокуратур города, а также Общественного совета встретились на волейбольной площадке в зале ДЮСШ «Старый соболь» для того, чтобы почтить память полковника полиции Иосифа Горошникова.
Победителями стали волейболисты из команды ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. На втором месте оказались сотрудники прокуратуры Нижнего Тагила, а бронзу завоевала команда Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее уже прошли соревнования по скоростному вождению автомобиля и гиревому спорту, на очереди стрельба из пистолета Макарова и плавание. Итоги Спартакиады будут подведены в преддверии памятной даты 18 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.