Угонщики 22 автомобилей из Екатеринбурга отправятся в тюрьму на 14 лет

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В Свердловской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении банды угонщиков. Три жителя Екатеринбурга были признаны виновными в совершении 22 угонов автомобилей, сумма ущерба от которых составила 12,5 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В зависимости от степени участия в совершении преступления каждый из троицы получил различные наказания в соответствии со статьёй 158 УК РФ.
Организатором угонов был признан Андрей Суханкин, 1982 года рождения. Он отправится в колонию общего режима на 14 лет. Два других участника группы, Владлен Лесев и Евгений Филатов, проведут в заключении 10 лет и 4 года 6 месяцев соответственно.
Ранее, в сентябре, четвёртый участник Михаил Шатунов был приговорён к 4 годам, вступив в сотрудничество со следствием, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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