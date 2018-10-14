Угонщики 22 автомобилей из Екатеринбурга отправятся в тюрьму на 14 лет

В зависимости от степени участия в совершении преступления каждый из троицы получил различные наказания в соответствии со статьёй 158 УК РФ.

Организатором угонов был признан Андрей Суханкин, 1982 года рождения. Он отправится в колонию общего режима на 14 лет. Два других участника группы, Владлен Лесев и Евгений Филатов, проведут в заключении 10 лет и 4 года 6 месяцев соответственно.