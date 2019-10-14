32-летний житель Сухого Лога предстанет перед судом за убийство кошек своей жены
Сегодня, 19:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Сухом Логу в суд направлено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
32-летний мужчина обвиняется в убийстве двух кошек. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей супругой. В ходе конфликта мужчина избил жену, после чего она уехала к родителям. Разозлившись, обвиняемый зарубил топором кота и кошку жены.
Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой, рассказал Валерий Горелых.
Обвиняемому грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей