32-летний житель Сухого Лога предстанет перед судом за убийство кошек своей жены

32-летний мужчина обвиняется в убийстве двух кошек. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей супругой. В ходе конфликта мужчина избил жену, после чего она уехала к родителям. Разозлившись, обвиняемый зарубил топором кота и кошку жены.