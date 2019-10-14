Альфа-Банк и НЛМК провели оплату через блокчейн

Проект был запущен совместно с Commerzbank, Германия, и Vesuvius GmbH, Германия. Для Marco Polo это первый проект по финансовому обеспечению российско-германских импорт-экспортных операций.

Задачами указанного проекта выступают формирование эффективного механизма финансирования цепочки поставок на блокчейн-платформе и интеграция банковских инструментов в процесс поставок. Согласно планам, в 2020 году Marco Polo откроет для членов сети спектр интерфейсов (API), направленных на непосредственное взаимодействия с ERP-системами. Таким образом, участники международной торговли смогут осуществлять безотзывные платежные обязательства, пишет gorod55.ru.

Руководитель управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова подчеркнула, что такого рода проект достаточно ценный, поскольку международная торговля характеризуется повышением прозрачности и управляемости при помощи встроенных банковских инструментов, связанных с финансовыми операциями.

В настоящее время корпоративные процессы закупок и поставок предусматривается достаточным количеством бумажной волокиты, а банковские инструменты не интегрированы в бизнес-процессы клиентов. Сеть Marco Polo, основанная на платформе R3 Corda, обеспечивает существенным выбор решений для международного торгового финансирования.