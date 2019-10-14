На Урале жильцам аварийного дома угрожают забрать детей

В аварийном доме на улице Ленина, 20а сейчас проживают 20 человек. Согласно экспертизам, проведенным жильцами за свой сет, здание изношено на 71%. Администрация муниципалитета предлагает горожанам жилье из маневренного фонда. Однако, со слов жителей, условия там не лучше, чем в аварийном доме. В ответ администрация предлагает горожанам снимать жилье самостоятельно. А недавно на доме появились объявления, что у жителей могут забрать детей, если они не переедут.

Расселение дома в новое жилье запланировано на 2023 год. Ранее жителям сообщали, что помещения будут выкуплены. Однако позже жильцам вообще предложили самостоятельно снести здание, либо поискать человека, который оценит стоимость квартир, чтобы выплатить жильцам компенсацию.

Частично людям было предложено переехать в имеющиеся в маневренном фонде помещения, а частично — на съемное жилье. Последним компенсируют разницу между оплатой коммунальных услуг и ценой аренды, эта разница должна быть не более двух тысяч рублей, говорят в мэрии.