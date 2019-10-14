Последнюю жительницу дома в Екатеринбурге продолжают выселять ради филармонии

Елена Шелкова рассказала, что обнаружила в своей двери бумагу якобы от «Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области», от имени директора организации Игоря Дубровина ей было выдвинуто предложение о продаже квартиры до 31 октября, либо передать право ведения домом Борису Львову. Кто это — женщина не знает. Но он якобы должен провести экспертизу здания, хотя экспертиза уже была и показала, что дом пригоден для проживания.