Последнюю жительницу дома в Екатеринбурге продолжают выселять ради филармонии
Сегодня, 13:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница дома на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге рассказала Ура.ру, что ее продолжают в ультимативной форме выселять из дома. Напомним, здание планируют снести ради строительства филармонии.
Сюжеты: Екатеринбург
Елена Шелкова рассказала, что обнаружила в своей двери бумагу якобы от «Центра развития социально-культурных инициатив Свердловской области», от имени директора организации Игоря Дубровина ей было выдвинуто предложение о продаже квартиры до 31 октября, либо передать право ведения домом Борису Львову. Кто это — женщина не знает. Но он якобы должен провести экспертизу здания, хотя экспертиза уже была и показала, что дом пригоден для проживания.
Свердловчанка поясняет, что пока в доме есть отопление, водоснабжение и электричество. Все жильцы уже продали квартиры, но некоторые еще не съехали. Также четыре квартиры в доме принадлежат работникам филармонии. Елена не планирует продавать квартиру.
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