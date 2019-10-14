Пропавшую тагильчанку нашли в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 15:21ОбществоФото: Поисковый отряд «Скорпион»
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38-летнюю Викторию Мубаракшину, пропавшую в Нижнем Тагиле на прошлой неделе, нашли в екатеринбургской больнице, данную информацию TagilCity.ru подтвердили в поисковом отряде «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что женщина пошла на прием в больницу на Вагонке, а когда возвращалась домой — ей стало плохо и она упала в обморок. Очнулась она в Екатеринбурге.
Женщина не помнит, как именно она попала в столицу Урала.
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