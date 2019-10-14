В Екатеринбруге активисты возмущены благоустройством парка за Оперным театром
Сегодня, 20:31ОбществоФото: ЕТВ
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Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» планирует направить обращение в адрес мэра и губернатора по поводу ненадлежащего благоустройства сквера за Оперным театром, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщество в своей группе в Facebook разместило фотографии деревьев с выкорчеванными корнями. Они, по словам пострадали во время благоустройства парка.
Активисты планируют направить официальное обращение органам власти, чтобы был составлен акт приема зеленых насаждений, а также зафиксированы все повреждения.
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