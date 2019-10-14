В Екатеринбурге блогеру Илье Варламову предложили квартиру по себестоимости
Сегодня, 21:38ОбществоФото: pixabay.com
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Компания «Атомстройкомплекс» — один из ведущих застройщиков города Екатеринбурга, обратилась к известному блогеру и урбанисту Илье Варламову с предложением приобрести квартиру по себестоимости, сообщает Уралинформбюро.
Сюжеты: Екатеринбург
На выбор блогеру предлагается приобретение квартиры в одном из небоскребов «Чемпион Парк» или в любом другом доме компании. Такая реакция застройщика последовала после заявления Варламова о желании приобрести квартиру в столице Урала.
Кроме квартиры блогеру предложили сотрудничество: совместную проработку проекта жилого дома или развития придомовой территории.
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