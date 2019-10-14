В Екатеринбурге родители школьников требуют снизить стоимость проезда в метро

Под обращением поставили подписи 80 человек. Оно было направлено члену городской общественной палаты Екатерине Петровой. Родители недовольны, что школьники тратят на проезд наравне со взрослыми 32 рубля. По словам Петровой, родители вынуждены платить на 1,5-2 тысячи рублей в месяц больше.

Кроме того, в других городах России в метро дети могут воспользоваться льготами. Екатерина Петрова сообщила, что планирует поднять этот вопрос на заседании Общественной палаты.