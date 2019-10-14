В Екатеринбурге стали известны итоги голосования за место для храма
Сегодня, 15:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Избирком Екатеринбурга огласил итоги голосования за площадку для строительства Храма святой Екатерины. Итоги опубликованы на сайте горадминистрации.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно официальным данным, явка составила 97 тысяч избирателей. 56,8 тысячи человек отдали голос за площадку на месте бывшего приборостроительного завода — 57,6%. За площадку за Макаровским мостом голос отдали 39,49% горожан. 2,85% бюллетеней оказались испорчены.
Теперь результаты голосования должны утвердить депутаты городской думы Екатеринбурга. После этого можно будет начинать строительство.
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